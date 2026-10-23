SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medacta-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Medacta-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Medacta-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 105,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medacta-Aktie investiert, befänden sich nun 9,452 Medacta-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 119,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 126,65 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,67 Prozent zugenommen.

Damals wurde der erste Kurs des Medacta-Papiers bei 104,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at