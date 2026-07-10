Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Profitable Medacta-Investition?
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10.07.2026 10:04:08
SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medacta-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Medacta-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 119,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Medacta-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,403 Medacta-Aktien. Die gehaltenen Medacta-Aktien wären am 09.07.2026 1 149,58 CHF wert, da der Schlussstand 136,80 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 149,58 CHF entspricht einer Performance von +14,96 Prozent.
Der Erstkurs des Medacta-Anteils belief sich damals auf 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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