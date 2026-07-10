SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medacta-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Medacta-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Medacta-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 119,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Medacta-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,403 Medacta-Aktien. Die gehaltenen Medacta-Aktien wären am 09.07.2026 1 149,58 CHF wert, da der Schlussstand 136,80 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 149,58 CHF entspricht einer Performance von +14,96 Prozent.

Der Erstkurs des Medacta-Anteils belief sich damals auf 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at