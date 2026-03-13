SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Medacta von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Medacta-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Medacta-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 102,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medacta-Aktie investiert, befänden sich nun 97,276 Medacta-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 883,27 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 12.03.2026 auf 153,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 14 883,27 CHF entspricht einer Performance von +48,83 Prozent.

Der Erstkurs der Medacta-Aktie belief sich damals auf 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at