Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Medacta-Investition
|
13.03.2026 10:03:45
SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Medacta von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Medacta-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 102,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medacta-Aktie investiert, befänden sich nun 97,276 Medacta-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 883,27 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 12.03.2026 auf 153,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 14 883,27 CHF entspricht einer Performance von +48,83 Prozent.
Der Erstkurs der Medacta-Aktie belief sich damals auf 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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