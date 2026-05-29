Medacta Aktie

Medacta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

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Lohnender Medacta-Einstieg? 29.05.2026 10:03:53

SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Medacta-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medacta-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Medacta-Papier bei 135,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medacta-Aktie investiert, befänden sich nun 7,396 Medacta-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Medacta-Anteile wären am 28.05.2026 1 034,02 CHF wert, da der Schlussstand 139,80 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 3,40 Prozent.

Den ersten Handelstag begann der Medacta-Anteilsschein bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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