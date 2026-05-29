Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Lohnender Medacta-Einstieg?
|
29.05.2026 10:03:53
SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medacta-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Medacta-Papier bei 135,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medacta-Aktie investiert, befänden sich nun 7,396 Medacta-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Medacta-Anteile wären am 28.05.2026 1 034,02 CHF wert, da der Schlussstand 139,80 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 3,40 Prozent.
Den ersten Handelstag begann der Medacta-Anteilsschein bei 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medacta
|
29.05.26
|SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
19.05.26