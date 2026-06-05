Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Frühe Investition
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05.06.2026 10:03:53
SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medacta-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Medacta-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 116,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 86,207 Medacta-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.06.2026 11 879,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 137,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,79 Prozent angezogen.
Der Erstkurs der Medacta-Aktie lag beim Börsengang bei 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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