Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Lukrative Medacta-Anlage?
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medacta-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Medacta-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Medacta-Papier an diesem Tag bei 117,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Medacta-Papier investiert hätte, hätte er nun 85,179 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 8 773,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 103,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,27 Prozent.
Der erste festgestellte Kurs des Medacta-Papiers lag damals bei 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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