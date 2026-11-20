Vor Jahren in Medacta eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Medacta-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Medacta-Papier an diesem Tag bei 117,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Medacta-Papier investiert hätte, hätte er nun 85,179 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 8 773,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 103,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,27 Prozent.

Der erste festgestellte Kurs des Medacta-Papiers lag damals bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at