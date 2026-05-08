SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medacta von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Medacta-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Medacta-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Medacta-Anteile betrug an diesem Tag 119,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Medacta-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,389 Medacta-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 07.05.2026 1 174,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 140,00 CHF belief. Mit einer Performance von +17,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Damals wurde der erste Kurs eines Medacta-Anteils bei 104,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at