SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medacta von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden Medacta-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 119,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medacta-Aktie investiert, befänden sich nun 0,838 Medacta-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,30 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Papiers am 24.09.2026 auf 112,60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 5,70 Prozent gleich.

Zum Börsendebüt der Medacta-Aktie wurde der Erstkurs mit 104,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at