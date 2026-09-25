Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Profitables Medacta-Investment?
|
25.09.2026 10:03:40
SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medacta von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Medacta-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 119,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medacta-Aktie investiert, befänden sich nun 0,838 Medacta-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,30 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Papiers am 24.09.2026 auf 112,60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 5,70 Prozent gleich.
Zum Börsendebüt der Medacta-Aktie wurde der Erstkurs mit 104,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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