Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Frühe Anlage
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medacta-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Medacta-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 124,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medacta-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,806 Medacta-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 83,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 103,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 16,29 Prozent weniger wert.
Der Erstkurs des Medacta-Papiers lag beim Börsengang bei 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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