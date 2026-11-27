Das Medacta-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 124,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medacta-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,806 Medacta-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 83,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 103,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 16,29 Prozent weniger wert.

Der Erstkurs des Medacta-Papiers lag beim Börsengang bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at