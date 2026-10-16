Medacta Aktie

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WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

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Lukrativer Medacta-Einstieg? 16.10.2026 10:03:30

SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medacta von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Medacta-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Medacta-Papier statt. Zum Handelsende stand das Medacta-Papier an diesem Tag bei 149,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,670 Medacta-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,35 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 15.10.2026 auf 115,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 22,65 Prozent verkleinert.

Der Erstkurs des Medacta-Anteils belief sich damals auf 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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