Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Lukrativer Medacta-Einstieg?
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medacta von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Medacta-Papier statt. Zum Handelsende stand das Medacta-Papier an diesem Tag bei 149,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,670 Medacta-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,35 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 15.10.2026 auf 115,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 22,65 Prozent verkleinert.
Der Erstkurs des Medacta-Anteils belief sich damals auf 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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