Medartis Aktie

Medartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Medartis-Anlage 17.06.2026 10:04:19

SPI-Titel Medartis-Aktie: Hätte sich eine Medartis-Anlage von vor 3 Jahren gerechnet?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Medartis-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 75,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Medartis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,333 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Medartis-Aktie auf 75,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,40 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0,40 Prozent.

Medartis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 951,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medartis Holding AG

mehr Nachrichten