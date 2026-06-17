Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Medartis-Anlage
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17.06.2026 10:04:19
SPI-Titel Medartis-Aktie: Hätte sich eine Medartis-Anlage von vor 3 Jahren gerechnet?
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Medartis-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 75,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Medartis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,333 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Medartis-Aktie auf 75,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,40 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0,40 Prozent.
Medartis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 951,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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