Medartis Aktie

Medartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

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Hochrechnung 13.05.2026 10:04:04

SPI-Titel Medartis-Aktie: Hätte sich eine Medartis-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Medartis-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75,20 CHF wert. Bei einem Medartis-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,298 Medartis-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Medartis-Aktie auf 74,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 990,69 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,93 Prozent verringert.

Der Medartis-Wert an der Börse wurde auf 948,01 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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