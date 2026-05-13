Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Hochrechnung
|
13.05.2026 10:04:04
SPI-Titel Medartis-Aktie: Hätte sich eine Medartis-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Medartis-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75,20 CHF wert. Bei einem Medartis-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,298 Medartis-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Medartis-Aktie auf 74,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 990,69 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,93 Prozent verringert.
Der Medartis-Wert an der Börse wurde auf 948,01 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medartis Holding AG
|
13.05.26
|SPI-Titel Medartis-Aktie: Hätte sich eine Medartis-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet? (finanzen.at)
|
13.05.26
|SIX-Handel: SPI zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
12.05.26
|Börse Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.04.26
|SPI aktuell: SPI klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
30.04.26
|Optimismus in Zürich: SPI am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
29.04.26
|SPI-Papier Medartis-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Medartis von vor 5 Jahren gerechnet? (finanzen.at)