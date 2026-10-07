SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Medartis-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 78,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Medartis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,739 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 1 054,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 82,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 5,48 Prozent vermehrt.

Medartis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,03 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at