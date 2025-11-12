Medartis Aktie

WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

Rentables Medartis-Investment? 12.11.2025 10:03:49

SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Medartis-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.11.2020 wurde das Medartis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Medartis-Anteile an diesem Tag 47,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,105 Medartis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 158,11 CHF, da sich der Wert einer Medartis-Aktie am 11.11.2025 auf 75,10 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 58,11 Prozent.

Medartis war somit zuletzt am Markt 908,05 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

