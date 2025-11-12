Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Rentables Medartis-Investment?
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 5 Jahren eingefahren
Am 12.11.2020 wurde das Medartis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Medartis-Anteile an diesem Tag 47,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,105 Medartis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 158,11 CHF, da sich der Wert einer Medartis-Aktie am 11.11.2025 auf 75,10 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 58,11 Prozent.
Medartis war somit zuletzt am Markt 908,05 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medartis Holding AGmehr Nachrichten
|
12.11.25
|SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medartis von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
29.10.25
|SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medartis von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
21.10.25
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
15.10.25
|SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.10.25
|SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.10.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.10.25
|Gewinne in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)