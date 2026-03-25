SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie Investoren gebracht.

Am 25.03.2023 wurde die Medartis-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Medartis-Anteile bei 65,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medartis-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,529 Medartis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Medartis-Papiers auf 80,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,78 CHF wert. Mit einer Performance von +22,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Medartis war somit zuletzt am Markt 998,12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at