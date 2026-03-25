Medartis Aktie

Medartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Medartis-Anlage unter der Lupe 25.03.2026 10:04:44

SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie Investoren gebracht.

Am 25.03.2023 wurde die Medartis-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Medartis-Anteile bei 65,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medartis-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,529 Medartis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Medartis-Papiers auf 80,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,78 CHF wert. Mit einer Performance von +22,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Medartis war somit zuletzt am Markt 998,12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medartis Holding AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Medartis Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Medartis Holding AG 80,00 -0,37% Medartis Holding AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen