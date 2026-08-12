SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Medartis-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Medartis-Aktie bei 77,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medartis-Aktie investiert, befänden sich nun 129,032 Medartis-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 967,74 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 11.08.2026 auf 85,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,68 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Medartis betrug jüngst 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at