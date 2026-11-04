Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Rentables Medartis-Investment?
|
04.11.2026 10:03:34
SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Medartis-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Medartis-Anteile bei 76,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 130,378 Medartis-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 106,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 898,31 CHF wert. Damit wäre die Investition 38,98 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Medartis bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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