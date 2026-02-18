Medartis Aktie

Langfristige Anlage 18.02.2026 10:04:02

SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medartis von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Medartis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Medartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 73,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,699 Medartis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Medartis-Papiers auf 88,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 208,22 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 20,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Medartis eine Marktkapitalisierung von 1,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

