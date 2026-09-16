Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Rentable Medartis-Anlage?
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde die Medartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Medartis-Aktie an diesem Tag bei 118,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Medartis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,475 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 697,46 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Papiers am 15.09.2026 auf 82,30 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 30,25 Prozent.
Der Marktwert von Medartis betrug jüngst 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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