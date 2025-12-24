Medartis Aktie

WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

Frühe Anlage 24.12.2025 10:03:46

SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Medartis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Medartis-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 53,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Medartis-Aktie investiert hat, hat nun 1,869 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Medartis-Anteile wären am 23.12.2025 164,11 CHF wert, da der Schlussstand 87,80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,11 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Medartis betrug jüngst 1,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Medartis Holding AG 87,80 1,04% Medartis Holding AG

