SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde die Medartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 82,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,121 Medartis-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 078,79 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 04.08.2026 auf 89,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,88 Prozent gesteigert.

Am Markt war Medartis jüngst 1,11 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at