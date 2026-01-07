SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medartis von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Medartis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Medartis-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Medartis-Aktie an diesem Tag bei 46,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Medartis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,345 Medartis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Medartis-Aktie auf 88,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 884,74 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 88,47 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Medartis betrug jüngst 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at