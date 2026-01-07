Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Frühe Investition
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medartis von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Medartis-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Medartis-Aktie an diesem Tag bei 46,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Medartis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,345 Medartis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Medartis-Aktie auf 88,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 884,74 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 88,47 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Medartis betrug jüngst 1,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medartis Holding AG
|
07.01.26
|SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medartis von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.12.25
|SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.12.25
|SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
16.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.12.25
|SIX-Handel: SPI zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.12.25
|SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.12.25
|SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medartis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Medartis Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Medartis Holding AG
|88,70
|-0,34%