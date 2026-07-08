SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medartis von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie Investoren gebracht.

Am 08.07.2025 wurden Medartis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 77,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Medartis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,295 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,71 CHF, da sich der Wert einer Medartis-Aktie am 07.07.2026 auf 90,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,71 Prozent erhöht.

Alle Medartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at