SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medartis-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Medartis eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Medartis-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 102,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Medartis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 98,039 Medartis-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.07.2026 auf 88,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 666,67 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 13,33 Prozent.

Insgesamt war Medartis zuletzt 1,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at