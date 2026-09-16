SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medmix-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Medmix-Investment gewesen.

Das Medmix-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Medmix-Aktie an diesem Tag 10,08 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medmix-Aktie investiert, befänden sich nun 99,206 Medmix-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Medmix-Aktie auf 8,64 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 857,14 CHF wert. Mit einer Performance von -14,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Medmix einen Börsenwert von 354,33 Mio. CHF. Das Börsendebüt der Medmix-Aktie fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Medmix-Aktie lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at