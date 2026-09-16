Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Profitables Medmix-Investment?
|
16.09.2026 10:03:41
SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medmix-Investment von vor einem Jahr verloren
Das Medmix-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Medmix-Aktie an diesem Tag 10,08 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medmix-Aktie investiert, befänden sich nun 99,206 Medmix-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Medmix-Aktie auf 8,64 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 857,14 CHF wert. Mit einer Performance von -14,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Medmix einen Börsenwert von 354,33 Mio. CHF. Das Börsendebüt der Medmix-Aktie fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Medmix-Aktie lag damals bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medmix
|
10:03
|SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medmix-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
10.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.08.26
|SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
19.08.26
|SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)