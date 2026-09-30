SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Medmix-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Medmix-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Medmix-Anteile betrug an diesem Tag 44,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,273 Medmix-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 22,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,98 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 77,32 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Medmix einen Börsenwert von 404,58 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Medmix-Anteils fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Medmix-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at