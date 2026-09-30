Medmix Aktie

Medmix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Medmix-Investition? 30.09.2026 10:03:37

SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Medmix-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Medmix-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Medmix-Anteile betrug an diesem Tag 44,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,273 Medmix-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 22,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,98 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 77,32 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Medmix einen Börsenwert von 404,58 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Medmix-Anteils fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Medmix-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medmix

mehr Nachrichten

Analysen zu Medmix

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Medmix 10,12 1,40% Medmix

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:42 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
02:49 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen