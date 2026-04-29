Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Lukrativer Medmix-Einstieg?
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29.04.2026 10:03:44
SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Medmix-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,24 CHF. Bei einem Medmix-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 976,563 Medmix-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.04.2026 8 330,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,53 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,70 Prozent abgenommen.
Medmix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 347,17 Mio. CHF. Am 30.09.2021 wurden Medmix-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Medmix-Aktie belief sich damals auf 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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