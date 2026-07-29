SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medmix von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Medmix gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Medmix-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Medmix-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Medmix-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,132 Anteilen. Die gehaltenen Medmix-Papiere wären am 28.07.2026 34,55 CHF wert, da der Schlussstand 8,36 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,45 Prozent verringert.

Am Markt war Medmix jüngst 331,37 Mio. CHF wert. Medmix-Papiere wurden am 30.09.2021 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Medmix-Papiers bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at