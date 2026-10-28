Medmix Aktie

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WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

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Rentable Medmix-Investition? 28.10.2026 10:03:56

SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medmix von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Medmix-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 28.10.2021 wurden Medmix-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 43,59 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Medmix-Aktie investierten, hätten nun 22,941 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 10,46 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 239,96 CHF wert. Damit wäre die Investition um 76,00 Prozent gesunken.

Medmix wurde am Markt mit 426,06 Mio. CHF bewertet. Der erste Handelstag der Medmix-Papiere an der Börse SWX war der 30.09.2021. Der Erstkurs des Medmix-Papiers lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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