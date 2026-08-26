SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Medmix-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Medmix-Aktie 25,35 CHF wert. Bei einem Medmix-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,448 Medmix-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 340,04 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Anteils am 25.08.2026 auf 8,62 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 66,00 Prozent.

Medmix wurde jüngst mit einem Börsenwert von 352,48 Mio. CHF gelistet. Die Erstnotiz der Medmix-Aktie fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Medmix-Anteils lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at