Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Hochrechnung
|
26.08.2026 10:03:29
SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Medmix-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Medmix-Aktie 25,35 CHF wert. Bei einem Medmix-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,448 Medmix-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 340,04 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Anteils am 25.08.2026 auf 8,62 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 66,00 Prozent.
Medmix wurde jüngst mit einem Börsenwert von 352,48 Mio. CHF gelistet. Die Erstnotiz der Medmix-Aktie fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Medmix-Anteils lag damals bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medmix
|
10:03
|SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
19.08.26
|SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)
|
29.07.26
|SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medmix von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Medmix
Aktien in diesem Artikel
|Medmix
|8,69
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.