SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Meier Tobler-Investment abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Meier Tobler-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Meier Tobler-Anteile letztlich bei 17,08 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie investierten, hätten nun 5,855 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 251,17 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 07.09.2023 auf 42,90 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 151,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler bezifferte sich zuletzt auf 489,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at