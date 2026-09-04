Meier Tobler Aktie

Meier Tobler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

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Profitable Meier Tobler-Anlage? 04.09.2026 10:03:59

SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Meier Tobler-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Meier Tobler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 19,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,025 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 171,11 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 03.09.2026 auf 34,05 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 71,11 Prozent.

Insgesamt war Meier Tobler zuletzt 368,70 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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