Meier Tobler Aktie

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WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

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Frühe Investition 09.10.2026 10:04:05

SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Meier Tobler-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Meier Tobler-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Meier Tobler-Papier bei 30,01 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 333,222 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 33,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 162,93 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,63 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Meier Tobler betrug jüngst 366,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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