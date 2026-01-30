Meier Tobler Aktie

Meier Tobler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

Meier Tobler-Investition im Blick 30.01.2026 10:03:53

SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Meier Tobler eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Meier Tobler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30,22 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 330,859 Meier Tobler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.01.2026 12 175,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 36,80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,76 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler belief sich zuletzt auf 379,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

