Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Meier Tobler-Investition im Blick
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Meier Tobler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30,22 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 330,859 Meier Tobler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.01.2026 12 175,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 36,80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,76 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler belief sich zuletzt auf 379,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meier Tobler
|
30.01.26
|SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|SIX-Handel: Schlussendlich Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in Zürich: So steht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|Meier Tobler Group AG: Meier Tobler: Umsatz stabil – EBITDA und Konzerngewinn unter Vorjahr (EQS Group)
|
23.01.26
|SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.01.26
|SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)