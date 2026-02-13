Meier Tobler Aktie

Meier Tobler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Meier Tobler-Investition? 13.02.2026 10:03:58

SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Meier Tobler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38,70 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investierten, hätten nun 25,840 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.02.2026 gerechnet (39,65 CHF), wäre die Investition nun 1 024,55 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,45 Prozent angezogen.

Der Meier Tobler-Wert an der Börse wurde auf 426,79 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Meier Tobler

mehr Nachrichten