SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Meier Tobler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38,70 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investierten, hätten nun 25,840 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.02.2026 gerechnet (39,65 CHF), wäre die Investition nun 1 024,55 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,45 Prozent angezogen.

Der Meier Tobler-Wert an der Börse wurde auf 426,79 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at