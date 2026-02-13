Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Lohnende Meier Tobler-Investition?
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38,70 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investierten, hätten nun 25,840 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.02.2026 gerechnet (39,65 CHF), wäre die Investition nun 1 024,55 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,45 Prozent angezogen.
Der Meier Tobler-Wert an der Börse wurde auf 426,79 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meier Tobler
|
13.02.26
|SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
06.02.26
|SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meier Tobler-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
30.01.26
|SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|SIX-Handel: Schlussendlich Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in Zürich: So steht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
27.01.26