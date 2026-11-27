Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Profitables Meier Tobler-Investment?
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Meier Tobler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 17,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,666 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 256,09 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 26.11.2026 auf 45,20 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 256,09 CHF, was einer positiven Performance von 156,09 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Meier Tobler eine Marktkapitalisierung von 488,59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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