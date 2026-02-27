SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meier Tobler-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Meier Tobler-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Meier Tobler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Meier Tobler-Anteile bei 30,01 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Meier Tobler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,332 Meier Tobler-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,62 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 26.02.2026 auf 37,40 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 24,62 Prozent.

Am Markt war Meier Tobler jüngst 401,74 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at