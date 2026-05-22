SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meier Tobler-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Meier Tobler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Meier Tobler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,69 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,611 Meier Tobler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Meier Tobler-Aktien wären am 21.05.2026 116,81 CHF wert, da der Schlussstand 32,35 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,81 Prozent gesteigert.

Am Markt war Meier Tobler jüngst 353,78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at