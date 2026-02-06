Meier Tobler Aktie

Meier Tobler

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

Hochrechnung 06.02.2026 10:04:18

SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meier Tobler-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Meier Tobler-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Meier Tobler-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Meier Tobler-Anteile an diesem Tag bei 27,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,636 Meier Tobler-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140,55 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 05.02.2026 auf 38,65 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,55 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler bezifferte sich zuletzt auf 402,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

