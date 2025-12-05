Meier Tobler Aktie

Meier Tobler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

<
Profitabler Meier Tobler-Einstieg? 05.12.2025 10:03:38

SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Meier Tobler eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Meier Tobler-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 31,64 CHF. Bei einem Meier Tobler-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,606 Meier Tobler-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 265,84 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 04.12.2025 auf 40,05 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,58 Prozent erhöht.

Meier Tobler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 408,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

