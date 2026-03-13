SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Meier Tobler gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Meier Tobler-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 217,391 Meier Tobler-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 521,74 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 12.03.2026 auf 34,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,78 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Meier Tobler eine Börsenbewertung in Höhe von 373,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at