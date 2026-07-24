Meier Tobler Aktie

Meier Tobler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

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Lukrative Meier Tobler-Investition? 24.07.2026 10:03:37

SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Meier Tobler-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Meier Tobler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,45 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Meier Tobler-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,670 Meier Tobler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 32,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,85 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 14,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler bezifferte sich zuletzt auf 349,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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