WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

Profitabler Meier Tobler-Einstieg? 19.12.2025 10:03:56

SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Meier Tobler-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Meier Tobler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Meier Tobler-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,532 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,73 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 18.12.2025 auf 39,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,27 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler bezifferte sich zuletzt auf 404,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

