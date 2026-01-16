SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Meier Tobler-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Meier Tobler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,70 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,398 Meier Tobler-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 93,17 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 15.01.2026 auf 38,85 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,83 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Meier Tobler eine Marktkapitalisierung von 407,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at