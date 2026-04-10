SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Meier Tobler eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Meier Tobler-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 48,50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Meier Tobler-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,062 Meier Tobler-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.04.2026 74,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 36,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,15 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Meier Tobler belief sich zuletzt auf 405,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at