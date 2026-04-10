Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Profitabler Meier Tobler-Einstieg?
|
10.04.2026 10:03:36
SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Meier Tobler-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 48,50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Meier Tobler-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,062 Meier Tobler-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.04.2026 74,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 36,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,15 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Meier Tobler belief sich zuletzt auf 405,99 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meier Tobler
|
10.04.26
|SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.04.26
|SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Meier Tobler-Anleger freuen (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
07.04.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zeigt sich fester (finanzen.at)
|
07.04.26
|SIX-Handel SPI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.04.26
|SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.04.26
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu Meier Tobler
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meier Tobler
|38,80
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.