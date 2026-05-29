Meier Tobler Aktie

Meier Tobler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Meier Tobler-Einstieg? 29.05.2026 10:03:53

SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Meier Tobler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Meier Tobler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,247 Meier Tobler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 813,65 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 28.05.2026 auf 31,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 18,64 Prozent.

Meier Tobler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 338,75 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Meier Tobler

mehr Nachrichten

Analysen zu Meier Tobler

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Meier Tobler 32,60 -1,21% Meier Tobler

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17:22 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
16:23 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen