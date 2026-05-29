Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Profitabler Meier Tobler-Einstieg?
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29.05.2026 10:03:53
SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das Meier Tobler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,247 Meier Tobler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 813,65 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 28.05.2026 auf 31,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 18,64 Prozent.
Meier Tobler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 338,75 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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