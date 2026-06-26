SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Meier Tobler-Aktie statt. Zum Handelsende standen Meier Tobler-Anteile an diesem Tag bei 38,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Meier Tobler-Papier investiert hätte, hätte er nun 259,067 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.06.2026 8 069,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 31,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,30 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Meier Tobler eine Marktkapitalisierung von 338,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at