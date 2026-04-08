Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Dividendentitel
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08.04.2026 10:02:20
SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Meier Tobler-Anleger freuen
Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Titel Meier Tobler am 07.04.2026 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 6,25 Prozent. 17,48 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 21,39 Prozent.
Entwicklung der Dividendenrendite
Am Tag der Hauptversammlung schloss der Meier Tobler-Anteilsschein via SIX SX bei einem Wert von 35,80 CHF. Das Meier Tobler-Wertpapier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Meier Tobler-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 4,29 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,66 Prozent.
Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Meier Tobler via SIX SX 122,36 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 258,76 Prozent stärker zugenommen als der Meier Tobler-Kurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Meier Tobler
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,80 CHF. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 5,06 Prozent zulegen.
Meier Tobler-Fundamentaldaten
Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Meier Tobler steht aktuell bei 390,620 Mio. CHF. Das Meier Tobler-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 28,25. Im Jahr 2025 erzielte Meier Tobler einen Umsatz von 496,640 Mio.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 1,40 CHF.
Redaktion finanzen.at
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