METALL ZUG Aktie

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WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

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METALL ZUG-Performance im Blick 13.10.2026 10:03:47

SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in METALL ZUG von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in METALL ZUG-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 780,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,821 METALL ZUG-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 012,82 CHF, da sich der Wert einer METALL ZUG-Aktie am 12.10.2026 auf 859,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 10,13 Prozent gleich.

Der Börsenwert von METALL ZUG belief sich jüngst auf 1,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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