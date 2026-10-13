METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|METALL ZUG-Performance im Blick
|
13.10.2026 10:03:47
SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in METALL ZUG von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 780,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,821 METALL ZUG-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 012,82 CHF, da sich der Wert einer METALL ZUG-Aktie am 12.10.2026 auf 859,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 10,13 Prozent gleich.
Der Börsenwert von METALL ZUG belief sich jüngst auf 1,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu METALL ZUG AG B
Analysen zu METALL ZUG AG B
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|METALL ZUG AG B
|889,00
|0,45%