SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem METALL ZUG-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen METALL ZUG-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem METALL ZUG-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 580,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,063 METALL ZUG-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.07.2026 47,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 752,00 CHF belief. Mit einer Performance von -52,41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der METALL ZUG-Wert an der Börse wurde auf 333,66 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at