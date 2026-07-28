METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|METALL ZUG-Performance im Blick
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28.07.2026 10:03:44
SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem METALL ZUG-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem METALL ZUG-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 580,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,063 METALL ZUG-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.07.2026 47,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 752,00 CHF belief. Mit einer Performance von -52,41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der METALL ZUG-Wert an der Börse wurde auf 333,66 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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