Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

METALL ZUG Aktie

METALL ZUG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
METALL ZUG-Performance im Blick 28.07.2026 10:03:44

SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem METALL ZUG-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen METALL ZUG-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem METALL ZUG-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 580,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,063 METALL ZUG-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.07.2026 47,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 752,00 CHF belief. Mit einer Performance von -52,41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der METALL ZUG-Wert an der Börse wurde auf 333,66 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu METALL ZUG AG B

mehr Nachrichten